На Олімпіаді в Токіо зросла кількість заражень коронавірусом
Тести на коронавірус вже 132 осіб, пов'язаних з Олімпійськими іграми, виявилися позитивними
Спорт — Юрій Братюк, 0 0
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У неділю, 25 липня, стало відомо про 10 нових випадків інфікування Covid-19 у осіб, пов'язаних з проведенням ігор або участю в них.
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Таким чином загальна кількість людей, чий тест на коронавірус з 1 липня в рамках підготовки до Олімпіади і її проведення виявився позитивним, зросла до 132.
Олімпійські ігри-2020, які перенесли на рік через коронавірус, офіційно відкрилися у Токіо 23 липня.
Перші випадки інфікування коронавірусом у команди, яка готувала змагання почали фіксувати ще за кілька днів до відкриття.
Серед спортсменів перший випадок зафіксували вже в перший день змагань.
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