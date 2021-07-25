У неділю, 25 липня, стало відомо про 10 нових випадків інфікування Covid-19 у осіб, пов'язаних з проведенням ігор або участю в них.

Таким чином загальна кількість людей, чий тест на коронавірус з 1 липня в рамках підготовки до Олімпіади і її проведення виявився позитивним, зросла до 132.

Олімпійські ігри-2020, які перенесли на рік через коронавірус, офіційно відкрилися у Токіо 23 липня.

Перші випадки інфікування коронавірусом у команди, яка готувала змагання почали фіксувати ще за кілька днів до відкриття.

Серед спортсменів перший випадок зафіксували вже в перший день змагань.