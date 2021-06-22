Лорел Хаббард має срібну медаль чемпіонату світу 2017 року золоту медаль кубка світу 2020 року

Новозеландська важкоатлетка Лорел Хаббард стане першою в історії трансгендерною учасницею Олімпійських ігор. Про це повідомляє The Guardian.

Відповідне рішення 21 червня затвердив Олімпійський комітет Нової Зеландії.

«Я вдячна і вражена добротою і підтримкою, яку мені висловили так багато жителів Нової Зеландії», – прокоментувала це рішення Лорел Хаббард.

43-річна Лорел Хаббард раніше була чоловіком – тоді її звали Гевін Хаббард. В 35 років вона почала процедуру зі зміни статі.

Атлетка має срібну медаль чемпіонату світу 2017 року і золоту медаль кубка світу 2020 року. На Олімпійських іграх вона виступить у категорії важкої атлетики серед жінок до 87 кілограмів.

Спортсменка отримала право брати участь в Олімпійських іграх, коли Міжнародний олімпійський комітет у 2015 році змінив свої правила і дозволив трансгендерним спортсменам брати участь у змаганнях за умови, що їхній рівень тестостерону нижче певного порогу.

За рішенням МОК, спортсмени-трансгендери, що змінили свою стать з чоловічої на жіночу, повинні представити докази про те, що рівень тестостерону у них в крові був не вищим 10 нмоль на 1 л щонайменше впродовж року до початку змагань.

Попри це, частина критиків вважає це рішення несправедливим, пояснюючи це тим, що статеве дозрівання у чоловіків суттєво збільшує щільність їх кісток і м'язів.

Трансгендери – це люди, гендерна ідентичність яких не відповідає біологічній статі. Тобто, це жінки у тілах чоловіків і навпаки. Як пояснюють на національному ЛГБТ-порталі України, стать – це визначення людини при народженні як чоловіка або жінки згідно її анатомії (первинні та вторинні статеві ознаки) та/або її біології (гормони). У свою чергу гендер стосується традиційних чи стереотипних ролей, поведінки, занять та атрибутів, які у певному суспільстві вважаються притаманними чоловікам і жінкам.