Рішення підтримала профільна комісія Івано-Франківської обласної ради

Депутати обласної ради ліквідували Івано-Франківський обласний центр соціальної підтримки дітей та сімей. Рішення прийняли під час сесії 18 жовтня.

Заклад працював з 2019 року. До 2021 року соціальну допомогу тут отримали 60 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, а також чотири сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах. Центр не працював із серпня 2023 року, розповіла голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

«Із березня його працівники перебувають на простої. Відтак їм запропоновано працевлаштуватись в соціальний заклад, який релокувався в нашу область. А майно – передати громаді, на територіі якої він розташований, зі збереженням цільового призначення», – написала у Facebook Світлана Онищук.

За словами голови депутатської комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Івано-Франківської облради Андрія Яворського, одне з приміщень ліквідованого центру соціальної підтримки переобладнають в спортивний зал для заняття дітей вільною боротьбою.

«Цю пропозицію підтримано та вже першу частину коштів з обласного бюджету на цю роботу виділено», – зазначив депутат.

Під час сесії 18 жовтня депутати облради також реорганізували обласний спеціалізований будинок дитини, приєднавши його до Івано-Франківського клінічного центру паліативної допомоги. Зробили це для того, щоб залучити гроші з програми медичних гарантій та розгорнути додаткові 20 дорослих та 10 дитячих ліжок для паліативних хворих.

За словами Світлани Онищук, наразі у закладі перебувають 11 дітей, з яких 5 – потребують паліативної підтримки. Інших вихованців, які не потребують спеціалізованої медичної допомоги, влаштують в сімейні будинки і Долинський дитячий будинок «Теплий дім» Івано-Франківської обласної ради.