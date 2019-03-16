На пробне ЗНО з української мови і літератури прийшло понад 98% абітурієнтів з Львівщини

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 15:043600

До теми

На пробне ЗНО з української мови і літератури прийшло понад 98% абітурієнтів з Львівщини

У суботу, 16 березня, відбулось перше пробне ЗНО цього року – з української мови та літератури. Як повідомили у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти (РЦОЯО), спробувати свої сили з української мови та літератури пришли 98,3% зареєстрованих абітурієнтів з Львівщини.

«Завершилось пробне ЗНО з української мови і літератури. Явка учасників: Волинська і Рівненська області – по 97.89%, Львівська – 98.34%. Щиро дякуємо педагогічним працівникам за роботу в пунктах тестування. Чекаємо Вас, колеги, й учасників 23 березня 2019 року», – йдеться у повідомленні Львівського РЦОЯО.

Додамо, що 23 березня відбудеться пробне ЗНО з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької). У день проведення пробного тестування кожен абітурієнт може пройти тест з одного навчального предмету.

Нагадаємо також, що участь у пробному ЗНО є платною. Вартість тестування визначає регіональний центр оцінювання якості освіти.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

В Україні розпочалась реєстрація на пробне ЗНО ZAXID.NET
Думаєш, ЗНО – це просто? Спробуй.
Короткий тест із української мови і літератури ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук