На пробне ЗНО з української мови і літератури прийшло понад 98% абітурієнтів з Львівщини

У суботу, 16 березня, відбулось перше пробне ЗНО цього року – з української мови та літератури. Як повідомили у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти (РЦОЯО), спробувати свої сили з української мови та літератури пришли 98,3% зареєстрованих абітурієнтів з Львівщини.

«Завершилось пробне ЗНО з української мови і літератури. Явка учасників: Волинська і Рівненська області – по 97.89%, Львівська – 98.34%. Щиро дякуємо педагогічним працівникам за роботу в пунктах тестування. Чекаємо Вас, колеги, й учасників 23 березня 2019 року», – йдеться у повідомленні Львівського РЦОЯО.

Додамо, що 23 березня відбудеться пробне ЗНО з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької). У день проведення пробного тестування кожен абітурієнт може пройти тест з одного навчального предмету.

Нагадаємо також, що участь у пробному ЗНО є платною. Вартість тестування визначає регіональний центр оцінювання якості освіти.