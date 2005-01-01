На Закарпатті виявили нове родовище золота

У майбутньому на родовище планують залучити інвесторів

У Державній службі геології та надр (Держгеонадра) України підтверджують попередню оцінку нового великого родовища золото-рудних покладів в Рахівському районі Закарпатської області. Про йдеться в релізі держпідприємства «Західукргеологія» на офіційному сайті служби.

«Вагомий результат здобуто в пошуковій оцінці покладів золотої руди в Рахівському районі Закарпатської області. На підставі проведених раніше бурових, гірничих і лабораторних робіт, Рахівської геолого-пошукової партії Львівською ГРЕ виконана оцінка прогнозних ресурсів золота в кількості 2,4 т.», – поінформували в Службі.

Як додається в повідомленні, такі результати підтверджують «перспективність подальших геологорозвідувальних робіт у Рахівському рудному районі, спрямованих на підготовку об'єктів для залучення інвестицій і переведення їх в ранг золоторудних родовищ».

До слова, згідно із даними Держгеонадр, загальна вартість покладів мінеральних ресурсів України може становити приблизно вісім трлн доларів. В країнських Карпатах раніше було виявлено три золоторудні родовища (Мужіївське, Берегівське, Сауляк) та численні рудопрояви корінного і розсипного золота.