На Закарпатті виявили нове родовище золота

Згідно із попередніми даними, поклади руди становлять 2,4 тонни

ЕкономікаКатерина Чурилова, сьогодні, 15:066841

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На Закарпатті виявили нове родовище золота
фото ілюстративне
У майбутньому на родовище планують залучити інвесторів

У Державній службі геології та надр (Держгеонадра) України підтверджують попередню оцінку нового великого родовища золото-рудних покладів в Рахівському районі Закарпатської області. Про йдеться в релізі держпідприємства «Західукргеологія» на офіційному сайті служби.

«Вагомий результат здобуто в пошуковій оцінці покладів золотої руди в Рахівському районі Закарпатської області. На підставі проведених раніше бурових, гірничих і лабораторних робіт, Рахівської геолого-пошукової партії Львівською ГРЕ виконана оцінка прогнозних ресурсів золота в кількості 2,4 т.», – поінформували в Службі.

Як додається в повідомленні, такі результати підтверджують «перспективність подальших геологорозвідувальних робіт у Рахівському рудному районі, спрямованих на підготовку об'єктів для залучення інвестицій і переведення їх в ранг золоторудних родовищ».

До слова, згідно із даними Держгеонадр, загальна вартість покладів мінеральних ресурсів України може становити приблизно вісім трлн доларів. В країнських Карпатах раніше було виявлено три золоторудні родовища (Мужіївське, Берегівське, Сауляк) та численні рудопрояви корінного і розсипного золота.

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