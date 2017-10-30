На ремонт дороги Львів-Тернопіль додатково витратять ₴63,5 млн

Служба автомобільних доріг у Львівській області замовила у середу, 27 грудня, поточний середній ремонт 73 км дороги державного значення Н-02 Львів-Тернопіль за близько 63,5 млн грн. Про це йдеться в інформації у системі публічних закупівель Prozzoro.

Ремонт до 31 грудня 2017 року має здійснити ТОВ «Автомагістраль-Південь», яке перемогло у тендері. Участь у ньому також брало ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», чия пропозиція виявилася на 278 тис. грн дорожчою.

Згідно з технічною документацією, підрядник має укласти залізобетонні труби на кількох з’їздах з дороги, відремонтувати дорожнє полотно та тротуари, влаштувати огорожі, облаштувати зупинки для громадського транспорту та фундамент під ваговий комплекс.

Зазначимо, ТзОВ «Автомагістраль-Південь» виконувало капітальний ремонт дороги Львів-Тернопіль, про успішне завершення якого повідомили 15 грудня. Цього року капітально ремонтували 65 із 73 км дороги, на що витратили 654 млн грн. Ще 7 км дороги відремонтували торік.

Згідно із даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Автомагістраль-Південь» належить одеситам Валерію Короткову та Олегу Наливанному.