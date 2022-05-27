На ринку «Шувар» у Львові запрацювала сонячна електростанція
Сонячні панелі дозволять ринку економити на електроенергії до 900 тис. грн щороку
На львівському ринку «Шувар», найбільшому гуртовому ринку сільськогосподарської продукції заходу України, запрацювала сонячна електростанція. Потужність електростанції –150 кіловат, а встановила її компанія «Правильне електроживлення».
Електростанція, кажуть у компанії, дозволить ринку економити близько 900 тисяч гривень на рік і окупить себе щонайбільше за 3,5 роки.
«Енергія сонця є фактично вічна, вона безкоштовна, тут один раз заплатив, встановив і ти вже економиш. Як бачите, важливий і термін окупності. Цей проект коштував приблизно 3 мільйони гривень, на рік економія – 800-900 тисяч. Це 3,5 роки і він себе відіб'є і ще буде працювати не менше 25 років», – каже Володимир Степчук, інженер компанії «Правильне електроживлення».
«Встановили зараз потужністю 150 кіловат, термін її окупності – приблизно 3-3,5 роки. Також ми би хотіли в такий непростий час нести частинку, щоб у світі зменшити використання викопного палива: нафти, газу», – наголосив головний енергетик ринку «Шувар» Ігор Миколик.
Українські підприємства щоразу більше цікавляться альтернативними джерелами енергетики. На Львівщині сьогодні уже встановлено більше 1200 побутових і промислових сонячних електростанцій
«Не зважаючи на військові дії і всі проблеми, які з цим пов'язані, особливо з об'єктами критичної інфраструктури, все-таки малий і середній бізнес сьогодні знаходить правильне рішення, знаходить нові шляхи, які впливають на енергонезалежність і свого бізнесу, і регіону, і нашої держави», – каже Микола Вознюк, начальник управління енергоефективності Львівської ОВА.