На львівському ринку «Шувар», найбільшому гуртовому ринку сільськогосподарської продукції заходу України, запрацювала сонячна електростанція. Потужність електростанції –150 кіловат, а встановила її компанія «Правильне електроживлення».

Електростанція, кажуть у компанії, дозволить ринку економити близько 900 тисяч гривень на рік і окупить себе щонайбільше за 3,5 роки.

«Енергія сонця є фактично вічна, вона безкоштовна, тут один раз заплатив, встановив і ти вже економиш. Як бачите, важливий і термін окупності. Цей проект коштував приблизно 3 мільйони гривень, на рік економія – 800-900 тисяч. Це 3,5 роки і він себе відіб'є і ще буде працювати не менше 25 років», – каже Володимир Степчук, інженер компанії «Правильне електроживлення».

«Встановили зараз потужністю 150 кіловат, термін її окупності – приблизно 3-3,5 роки. Також ми би хотіли в такий непростий час нести частинку, щоб у світі зменшити використання викопного палива: нафти, газу», – наголосив головний енергетик ринку «Шувар» Ігор Миколик.

Українські підприємства щоразу більше цікавляться альтернативними джерелами енергетики. На Львівщині сьогодні уже встановлено більше 1200 побутових і промислових сонячних електростанцій

«Не зважаючи на військові дії і всі проблеми, які з цим пов'язані, особливо з об'єктами критичної інфраструктури, все-таки малий і середній бізнес сьогодні знаходить правильне рішення, знаходить нові шляхи, які впливають на енергонезалежність і свого бізнесу, і регіону, і нашої держави», – каже Микола Вознюк, начальник управління енергоефективності Львівської ОВА.

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