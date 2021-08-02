Роман Федишин отримав відзнаку від Міноборони за допомогу українській армії

Міністерство оборони нагородило власника львівського оптового ринку «Шувар» Романа Федишина за вагому допомогу Збройним силам України.

Як повідомили у прес-службі Об’єднання «Самопоміч» у понеділок, 2 серпня, наказ про нагородження 52-річного Романа Федишина за значний особистий внесок у справу розвитку Збройних Сил України Міноборони підписало ще наприкінці 2020 року за поданням керівництва військової частини, яка отримує допомогу. Днями Роман Федишин отримав цю відзнаку особисто.

«Нашим хлопцям допомагаємо не заради медалі. Підтримуємо наше військо з початку війни на Сході. Грошима, продуктами, спорядженням - усе, що треба, стараємось оперативно відправити хлопцям з 80-ї бригади. І будемо продовжувати це робити», – сказав Роман Федишин.

Зазначимо, найбільший гуртовий ринок сільськогосподарської продукції у Львові та Західній Україні «Шувар» заснували у 1991 році на вул. Хуторівка, 4б. Його засновником є Роман Федишин. Із 2006 він є депутатом Львівської міської ради від Об’єднання «Самопоміч».