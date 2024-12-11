У Рокитнівській громаді Сарненського району госпіталізували трьох родичів, які разом споживали свинячий паштет домашнього приготування. У пацієнтів дігностували ботулізм. Це перший випадок захворювання на Рівненщині цього року, повідомив 11 грудня обласний центр контролю та профілактики хвороб.

«Захворіли троє родичів, які разом споживали свинячий паштет домашнього приготування. Першою із клінічними симптомами ботулізму госпіталізували 34-річну жительку Рокитнівської громади. Перебіг хвороби у пацієнтки важкий, їй ввели протиботулінічну сироватку. Через декілька днів у той же медзаклад потрапили її родичі – подружжя віком 46 і 64 років. У них перебіг захворювання середньої важкості», – розповіла ZAXID.NET завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб Юлія Терентьєва.

За словами епідеміологині, це перший випадок захворювання на ботулізм у Рівненській області за 2024 рік.

Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах.

Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі.

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі: