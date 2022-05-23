На robota.ua є можливість безкоштовно публікувати вакансію щомісяця
Для всіх, хто зараз заново починає працювати або перезапускає робочі процеси, питання пошуку потрібних людей є пріоритетним
Економіка — новини компаній, 0 0
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На сайті robota.ua ви можете опублікувати безкоштовну вакансію, щоб знайти працівників, які стануть разом з вами на шляху до відновлення бізнесу.
Для цього вам потрібно зайти у свій акаунт на сайті robota.ua або створити його. Ваш персональний менеджер допоможе з публікацією вакансії або, якщо ви не користувались раніше сервісом robota.ua та не маєте аккаунту, можете звернутися по допомогу на пошту turbota@robota.ua для створення аккаунту та розміщення безкоштовної вакансії.
Активність шукачів у порівнянні з першими місяцями війни зростає з кожним днем. Це означає, що закрити вакансію буде значно простіше та швидше.
Створюючи нові робочі місця, ви допомагаєте економіці України.
Працюємо на перемогу разом!
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