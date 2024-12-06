У музеї Гаррі Поттера уже є Гоґвортс-експрес на платформі 9¾, кабінет Дамблдора, зала замку Гоґвортс та банк

Проби на ролі Гаррі, Рона та Герміони в серіалі за «Гаррі Поттером» Джоан Ролінг пройшли вже 32 тисячі дітей, розповіла шоураннерка серіалу Франческа Гардінер. Проте чи затвердили уже виконавців головних ролей, досі не повідомляється.

Автори серіалу, за словами Гардінер, прагнуть того, щоб вік акторів відповідав віку героїв у книгах. Тому очікується, що Северус Снейп буде набагато молодшим, ніж у фільмах поттеріани.

Офіційно про те, хто з акторів претендує на цю роль також не оголошували, проте активно обговорюють, що 34-річний британський актор Паапа Ессьєду, відомий за фільмами та серіалами «Втеча від себе», «Я можу знищити тебе» та «Анна Болейн» може зʼявитися у цій ролі. HBO розглядає актора на роль викладача зіллєваріння та захисту від темних мистецтв, проте наразі угода не укладена.

«Ми розуміємо, що такий гучний серіал викличе багато чуток та домислів. Оскільки ми просуваємося у виробництві, то будемо підтверджувати деталі лише після того, як укладемо угоди», – відповіли представники HBO на запит Variety. У фільмах про Гаррі Поттера Снейпа зіграв покійний Алан Рікман.

Не підписано й угоди з Кілліаном Мерфі, який може зіграти роль Волдеморта. Володаря «Оскара» за головну роль у фільмі «Оппенгеймар» підтримав і виконавець ролі темного лорда з фільмів Ральф Файнс.

Проте раніше Файнс сказав Variety, що він точно буде готовий знову зіграти Того, Кого Не Можна Називати.

Минулого місяця ЗМІ писали, що лауреат премії «Оскар» за фільм «Шпигунський міст» Марк Райленс розглядається телеканалом HBO на роль Дамблдора, проте Warner Bros. Television на той час ще не вступала в переговори з актором, але зв'язалася з ним, щоб оцінити його зацікавленість у проєкті та його готовність до зйомок.

Нагадаємо, зйомки серіалу розпочнуться влітку 2025 року в знімальному комплексі в Лівсдені, де створено музей Гаррі Поттера.