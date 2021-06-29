Після майже річної перерви на Сихові розпочне роботу фуд-корт ринку «Шувар». У день відкриття на ресторанному майданчику проведуть фестиваль вуличної їжі із розважальною програмою.

Офіційне відкриття фестивалю відбудеться 3 липня о 14:00 на фуд-корті за павільйоном «Овочі та фрукти» з боку вулиці Гната Хоткевича. Як розповів ZAXID.NET піар-менеджер оптового ринку «Шувар» Ярослав Альохін, спочатку фудкорт планували запустити на початку літа, проте через епідеміологічну ситуацію вирішили перенести відкриття на липень.

«Ми чекали, поки будуть карантинні послаблення. І тепер готуємо першу подію, яка відкриє сезон вуличних святкуванні на «Шуварі», – повідомив він.

Вхід на фестиваль вуличної їжі буде безкоштовним, гості свята платитимуть лише за ті наїдки, які самі замовлять. Свої страви відвідувачам пропонуватимуть ресторатори, котрі працюють у закладах громадського харчування на «Шуварі». За словами Ярослава Альохіна, це будуть різноманітні м’ясні та рибні страви, родзинкою стане кримськотатарська кухня.

«Ми хочемо підтримати насамперед тих підприємців, котрі працюють на «Шуварі», тому запросили їх на фестиваль. У подальшому можливо ми запрошуватимемо рестораторів з інших закладів міста», – зазначив піар-менеджер «Шувару».

На святі гостей розважатимуть діджеї, заплановані конкурси та виступи дитячого музичного колективу, також відвідувачам покажуть виставу «На першій гулі» від арт-студії «Гамак».

За словами Ярослава Альохіна, наразі менеджмент «Шувару» ще вирішує, як працюватиме фуд-корт упродовж літа.

«Маємо плани, щоби він працював кожного дня, але все залежить від попиту. Якщо людей не буде, тоді підприємцям буде не вигідно там працювати. Другий варіант ­– щоби майданчик працював у вихідні. Подивимось, як пройде відкриття, і вже опісля ухвалимо рішення», – наголосив він.

Нагадаємо, уперше фуд-корт з фестивалем вуличної їжі на «Шуварі» запрацював наприкінці серпня 2020 року.

Директор ринку «Шувар» Іван Федишин тоді розповідав ZAXID.NET, що відкрити фудкорт на Сихові вирішили, оскільки спальним районам зазвичай бракує розваг, тому їхні мешканці у вихідні змушені їздити деінде, аби знайти місце для відпочинку з сім’єю або друзями.

Через погіршення ситуації із коронавірусом у місті фуд-корт не працював з осені минулого року.