Орієнтовна вартість облаштування такого центру – 2 млн грн

У Львові на Сихові запрацював центр національно-патріотичного виховання. Там школярів по-новому навчатимуть військової справи та домедичної допомоги. Про це у середу, 30 серпня, повідомили у Львівській міській раді.

Центр національно-патріотичного виховання повністю обладнаний, щоб вчити дітей військової справи, домедичної допомоги, тактичної допомоги, орієнтування, розміновування.

«Тут є окремі приміщення для кожного з цих занять: є тир, зразки зброї, манекени тощо. Сюди набрали окремий штат кваліфікованих спеціалістів. В цьому центрі учні багатьох шкіл району якісно вивчатимуть предмет “Захист України” замість застарілих предметів ДПЮ», – розповів начальник управління освіти Львова Андрій Закалюк.

Орієнтовна вартість облаштування такого центру – 2 млн грн.

«Мені дуже подобається цей центр, сподобались всі заняття, які тут можна спробувати. Я і стріляла в звичайному та електронному тирах, і розбирала автомат, і міни шукала. Все дуже цікаве і заохочує дітей до навчання», – поділилась враженнями одинадцятикласниця школи №84 Анна Скляр.

Нагадаємо, на базі закладів загальної середньої освіти Львівської міської територіальної громади відкриють 12 центрів національно-патріотичного виховання. Станом на сьогодні вже функціонує два такі центри: в Галицькому та Сихівському районах. До жовтня відкриють ще п’ять.