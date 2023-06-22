Модульний центр працюватиме як повноцінне діагностичне відділення

На території лікарні св. Луки Першого ТМО Львова монтують модульний діагностичний центр. Це буде одноповерхова будівля загальною площею 400 м2, де надаватимуть усі види невідкладної діагностики. Вартість проекту – 3,5 млн євро.

Мобільний діагностичний центр складатиметься з кількох споруд, зокрема, лікарняних, технічних і санітарно-побутових приміщень, призначених для надання медичних послуг, повідомили у прес-службі ЛМР.

За словами директора лікарні св. Луки Василя Трунквальтера, модульний центр працюватиме як повноцінне діагностичне відділення і допомагатиме всім пацієнтам, які звертатимуться до лікарні і будуть потребувати обстеження. Там буде МРТ, УЗД, рентген-діагностика, ендоскопічна, офтальмологічна, кардіологічна, терапевтична, хірургічна діагностики та інші.

«Наша лікарня приймає велику кількість пацієнтів: і мешканців міста, і переселенців, і поранених українців. Це модульне містечко дозволить збільшити наші можливості в діагностиці і приймати ще більшу кількість пацієнтів, яким потрібна допомога», – повідомив Василь Трунквальтер.

На Львівщині є три комунальні заклади, які мають МРТ і обстеження на яких за скеруванням лікаря є безкоштовні: Львівський обласний клінічний діагностичний центр, лікарні св. Луки і Новояворівська міська лікарня ім. Юрія Липи.

Як уточнили ZAXID.NET у лікарні св. Луки, у медзакладі буде два МРТ. Одне лікарні подарували уряд Польщі і перша леді Польщі Агата Корнгаузер-Дуда. Для модульного діагностичного центру планують закупити нове МРТ. Обстеження на обох за скеруванням лікаря будуть безкоштовні (треба записуватися у чергу), без скерування – платні.

Вартість проекту модульного діагностичного центру – 3,5 млн євро. Його фінансує німецька компанія GIZ у межах співпраці з Першим медичним об’єднанням Львова.