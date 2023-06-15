Жінка перенесла три складні операції

Хірурги львівської лікарні св. Луки врятували 79-річну львів’янку, яку зачепив поїзд і вона отримала множинні переломи та забої, а рука трималася лише на шкірі. Вона перенесла три складні операції і поволі одужує.

79-річна львів’янка Марія поверталася додому з дачі. Вона поспішала на потяг і аби скоротити шлях, попрямувала вздовж колій, де прохід суворо заборонений. Їй здавалося, що встигне дійти до перону. Коли залишалося пройти всього кілька метрів, із-за рогу виїхав потяг, зачепив жінку за рюкзак і вона полетіла насипом зі щебеню, повідомили в лікарні.

«Пенсіонерка отримала важку поєднану травму тіла, понівечена вся верхня ліва частина. Множинні закриті та відкриті переломи: верхніх кінцівок, ключиці, ребер та шийного хребця. Також у жінки були закрита спинномозкова травма, розрив променевого нерва та травматичне відчленування руки – ділянку її ліктьового суглоба вивернуло на 360 градусів. Фактично кінцівка трималася лише на шкірі. Припинилось її кровопостачання,був високий ризик ампутації», – кажуть у лікарні.

Пацієнтку відразу взяли в операційну. Спершу провели первинну хірургічну обробку ран, тоді повернули ліктьовий суглоб у правильне положення і відновили кровопостачання, ушили розірваний променевий нерв та відновили цілісність м’яза, що відповідає за розгинання руки - тріцепсу. Іншими словами, зберегли жінці ліву руку. А тоді зафіксували різними засобами переламані частини тіла: плечову кістку, зап'ястя, передпліччя та шийний хребець.

Шість днів жінка провела в реанімації, де бригада лікарів інтенсивної терапії стабілізувала її стан. Після цього хірурги перейшли до наступного етапу лікування - відновлення цілісності ключиці. Третя операція – синтез плечової кістки.

Нині стан львів’янки Марії стабільний. Вона поволі одужує, але попереду у неї ще тривале лікування та реабілітація. Свій 80-річний ювілей жінка мріє зустріти без гіпсу та милиць.