Прийняття в експлуатацію планується у третьому кварталі 2025 року

На території національної лікарні «Охматдит», що в Києві, спорудять перший в Україні дім Рональда МакДональда. Він стане другою домівкою для сімей дітей з інших міст, які перебувають на лікуванні. Про це пише Pragmatika.

Над концепцією реконструкції будівлі працювала команда ZikZak Architects. Попереду ще розроблення проекту, проходження експертизи, а вже після – реалізація. Прийняття в експлуатацію планується у третьому кварталі 2025 року.

«Ми усвідомлюємо, наскільки значущим є проект, тож працювали, щоб максимально відтворити домашній затишок діткам та їхнім родинам. При цьому врахували ряд складних моментів, пов’язаних із містобудівним законодавством», – зазначила проджект-менеджерка Василина Косинська.

Загальна площа п’ятиповерхового дому матиме 3500 м2. Планувальні рішення базуються на створенні атмосфери домашнього затишку, дружньої спільноти маленьких пацієнтів, їхніх родин, персоналу та волонтерів. Конференц-зал матиме окремий вхід i буде оточений мобільними перегородками, які в разі потреби трансформуватимуться і створюватимуть великий спільний простір із кухнею-їдальнею. Кухня та їдальня запроектовані одним великим приміщенням, що дозволить мешканцям дому спільно проводити час. Із цієї зони проглядатиметься ігрова, щоб дорослі, готуючи їжу, могли наглядати за дітьми.

У будинку передбачено 50 спальних кімнат з окремими санвузлами, вестибюль, загальна кухня та їдальня, конференц-зал, офісні приміщення, ігрова, зона відпочинку, пральня та складські приміщення.

На підземному поверсі розміщуватиметься укриття на 197 людей із кухнею, коморою для зберігання продуктів, гардеробною, санвузлами та душовими, а також блок технічних та складських приміщень. Концепція будівлі враховує створення безбар’єрного середовища для маломобільних груп населения. Спроектовано і спеціальний зручний поверх для розміщення сімей з маломобільними дітками. А на покрівлі планують обладнати мальовничу терасу для відпочинку.

Візуалізація ZikZak Architects

Важливим елементом формування концепції було дотримання стилістики будівель, що оточують об’єкт. Основний колір дому вписуватиметься в гаму існуючої забудови, а екстер’єрна підсвітка створюватиме особливий образ будинку вночі. При реконструкції буде дотримано вимог щодо обмеження висоти будівлі, також збережуть і затишний сквер, який є на території «Охматдиту».