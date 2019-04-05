На території Парку культури у Львові збудують готель Hilton

На території колишнього музею історії військ Прикарпатського військового округу, розташованого на території львівського Парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького, планують збудувати готель популярної міжнародної мережі Hilton. Про це під час засідання виконавчого комітету Львівьскої міськради 5 квітня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Як зазначив ZAXID.NET керівник міського управління архітектури та урбаністики Юліан Чаплінський, зараз забудовник розробляє концепцію готелю Hilton. Коли вона буде готова, її публічно представлять для обговорення.

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що забудовник також зобов’язався провести реконструкцію Парку культури, зокрема аварійної арки на вході у парк з боку вулиці Вітовського. Він також зазначив, що концепцію майбутнього готелю розробляють міжнародні архітектурні організації.

«Половина будівлі це має бути класичний готель, інша частина – апарт-готель. Це має бути споруда високого архітектурного рівня, витвір мистецтва», – сказав Андрій Садовий.

Червоною рамкою позначена територія колишнього музею ПрикВО, де будуватимуть Hilton

Нагадаємо, у вересні минулого року депутати Львівської міськради дозволили ТзОВ «Апартготель» викупити земельну ділянку, на якій розташований колишній військовий музей. Автором цієї ухвали був депутат від БПП та відомий львівський бізнесмен Григорій Козловський.

Музей ПрикВО відкрили у Львові у 1965 році, однак у 1995 році через відсутність фінансування будівлю музею виставили на продаж. Тоді ж будівлю музею продали ВТГО «Сімекс», яке планувало збудувати на цій території готель і навіть частково розібрало будівлю музею. Однак згодом будівельні роботи припинились, і будівля понині стоїть у занедбаному стані. Протягом останніх років приміщення музею кілька разів перепродавались, зараз ними володіє ТзОВ «Апартготель».

Згідно з даними бізнес-платформи YouСontrol, ТзОВ «Апартготель» було засноване у 2016 році. Його засновниками є Роман Попко, Степан Стойко та Ростислав Заремба, який разом із іншим депутатом Львівської міськради від БПП Петром Адамиком володіє ФСК «Львів». Роман Попко також керує кількома фірмами, заснованими будівельною корпорацією Avalon Inc. Співласником «Авалону» є Григорій Козловський, йому також належить «Гранд Готель» у центрі Львова.

Додамо, що львівський готель мережі Hilton може стати другим в Україні. У 2014 році п'ятизірковий Hilton відкрили у багатофункціональному 26-поверховому комплексі H-Tower в Києві.

Hilton Hotels & Resorts – міжнародна мережа готелів і курортів, що належить корпорації Hilton Worldwide. Компанія була заснована Конрадом Хілтоном (прадідусем співачки та моделі Періс Хілтон) в 1919 році. Станом на 2017 рік бренд Hilton Hotels & Resorts включає понад 5100 готелів і курортів в 85 країнах і територіях світу.