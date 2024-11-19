На Волині збільшується кількість хворих на лептоспіроз. Від недуги помер 59-річний житель Луцького району, який пізно звернувся по медичну допомогу. Про це повідомили 19 листопада в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За інформацією лікарів, чоловік займався домашнім господарством і часто рибалив. Орієнтовно на третю-четверту добу після останньої риболовлі у 59-річного жителя Луцького району значно підвищилася температура тіла, з’явився сильний головний біль, також він скаржився на загальну слабкість і часту блювоту.

«Пацієнт звернувся до лікарів, коли стан різко погіршився і виникли ускладнення в роботі нирок і печінки. У лікувальному закладі в хворого запідозрили лептоспіроз, який підтвердився лабораторно. На жаль, чоловік помер. Епідрозслідування триває з метою встановлення шляху його інфікування», – повідомляють у медзакладі.

У центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, що на Волині значно зросла захворюваність на лептоспіроз: за 10 місяців цього року зареєстровано 19 випадків, торік їх було три.

Зазначимо, що лептоспіроз – це гостре інфекційне захворювання, що вражає м'язи, печінку і нирки та супроводжується хвилеподібною гарячкою. При відсутності вчасного звернення за медичною допомогою призводить до смерті.

Захворіти на лептоспіроз можна під час купання в заражених водоймах, на риболовлі, на зволожених і заболочених територіях, а також при догляді за хворими й інфікованими тваринами. Бактерія, що спричиняє лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше гризунів. У тіло людини бактерія лептоспірозу потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі, а також слизові оболонки. Людина може захворіти в період від двох днів до чотирьох тижнів після інфікування.