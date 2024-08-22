За словами лікарів, дівчинку госпіталізували у вкрай важкому стані

У четвер, 22 серпня, з Волинської обласної дитячої клінічної лікарні виписали 14-річну пацієнтку, яка після купання у місцевій водоймі села Бірки потрапила в реанімацію. У дівчинки виявили лептоспіроз – інфекція уразила нирки, серце, легені та її нервову систему. Про це повідомляє Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства.

Перші ознаки захворювання у 14-річної Софії з’явилися ввечері 22 липня. У дівчинки піднялася висока температура, а пізніше виникли симптоми кишкової інфекції.

«Стан доньки стрімко погіршувався, її госпіталізували одразу в реанімацію Любешівської багатопрофільної лікарні. Проте лікування не допомагало і далі нас терміново доправили до Луцька автівкою екстреної медичної допомоги», – розповіла мама пацієнтки.

Два тижні за життя Софії боролися у реанімації, тиждень її підтримував апарат штучної вентиляції легень. Завідувач реанімаційного відділення Юрій Радчук зазначає, що дівчина потрапила у медзаклад у вкрай важкому стані інфекційно-токсичного шоку – інфекція уразила нирки, серце, легені та нервову систему. Після поліпшення стану Софія продовжила лікуватися у діагностичному відділенні. Окрім подолання наслідків лептоспірозу, пацієнтка займалася з реабілітологом: вчилася сідати, їсти, ходити, говорити.

Медики припускають, що 14-річна Софія підхопила інфекцію під час купання у водоймі села Бірки Камінь-Каширського району.

Варто зауважити, що лептоспіроз – особливо небезпечне інфекційне захворювання. Бактерія Leptospira потрапляє у воду з сечею інфікованих тварин: переважно гризунів, а також худоби, собак, диких тварин. Від людини до людини лептоспіроз не передається. Інфікування здебільшого відбувається через тріщини, порізи на шкірі.

Додамо, що у липні від лептоспірозу померли двоє жителів Хмельниччини віком 30 і 60 років. Нині щонайменше троє людей продовжують лікування від цієї недуги.