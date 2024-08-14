На Хмельниччині збільшується кількість хворих на лептоспіроз. Наразі у Хмельницькій інфекційній лікарні перебуває п’ятеро пацієнтів із цією недугою, двоє з яких – у важкому стані. Про це ZAXID.NET розповіла 14 серпня медична директорка установи Нінель Марцонь.

За її словами, з початку 2024 року на лікуванні в медзакладі перебували восьмеро хворих на лептоспіроз. У липні померли двоє пацієнтів віком до 30 років, в яких захворювання спровокувало поліорганну недостатність (ред. – розвиток ушкодження двох або більше органів, які не здатні підтримувати життєзабезпечення організму).

«Наразі у нашому медичному закладі перебуває п’ятеро пацієнтів з лептоспірозом. У важкому стані в реанімації – двоє чоловіків віком близько 30 і 60 років. Ще троє перебувають у відділенні на доліковуванні, наймолодшому з них – 17 років, а найстаршому – 44 роки. Найчастіше хворіють на лептоспіроз жителі Старокостянтинівської, Летичівської та Старосинявської громад», – розповіла Нінель Марцонь.

Як зауважила медична директорка, переважно хворі потрапляють у стаціонар у важкій формі, з сильними болями у ногах.

«Симптоми лептоспірозу – це висока температура, біль у всіх м'язах. Хвороба може призвести до ураження нирок, печінки, серцево-судинної та нервової систем, тому зволікати з лікування не варто».

Додамо, що лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи, рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Захворювання може спричинити і вживання зараженої їжі.

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюють від легких: головний біль, нудота, біль у литках, почервоніння очей, діарея, висипання, температура може підніматися до 39-40 градусів, до серйозних: ураження нирок, печінки, менінгіту і навіть смерті.