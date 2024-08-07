Найчастіше лептоспірозом люди заражаються під час купання або риболовлі у невідомих водоймах

До Львівської обласної інфекційної лікарні потрапили двоє мешканців Городка, що на Львівщині, у яких діагностували лептоспіроз. Пацієнти є сусідами і обоє купалися у річці Верещиця. 45-річний чоловік потрапив до лікарні наприкінці липня, а 39-річного пацієнта госпіталізували вночі 7 серпня.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка 4-го діагностичного відділення лікарні Таміла Алексанян, 45-річного мешканця Городка госпіталізували до лікарні 28 липня і 29 липня перевели у реанімацію. Його стан був важкий, у нього відмовили нирки. Хворий майже 10 днів провів у реанімації і лише у середу, 7 серпня, його з реанімації перевели у відділення.

«Сьогодні вночі до нас госпіталізували ще одного 39-річного мешканця Городка. Він – сусід першого пацієнта. Вони обоє купалися у річці Верещиця. Лептоспіроз розносять різні гризуни. Аби їх позбутися, слід регулярно чистити береги, обробляти спеціальним розчинами, але цього у нас, на жаль, не роблять», – каже Таміла Алексанян.

Лікарка-інфекціоністка закликає людей не купатися у річці Верещиця, навіть не заходити у воду, якщо на ногах, руках чи тілі є мінімальні порізи.

Додамо, що це не перші випадки лептоспірозу на Львівщині цього року. За даними Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб, в області за 6 місяців цього року зафіксовано п’ять випадків лептоспірозу: по два випадки – у Золочівському і Львівському, і один – у Стрийському районах. У 2023 році в області лептоспіроз даігностували у 28 випадках, найбільше – у серпні (9). Торік було два летальні випадки.

Нагадаємо, лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Захворювання може спричинити і вживання зараженої їжі.

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми захворювання: температура може підніматися до 39-40 градусів, біль у м’язах, попереку, литках, головний біль, почервоніння очей, діарея, висипання, жовтяниця. У важких випадках є ураження нирок, печінки, менінгіт, є і смертельні випадки.

Аби уникнути інфікування, лікарі радять не купатися у заборонених для купання водоймах, під час прибирання у підвалах, господарських приміщеннях, одягати рукавиці, частіше мити руки, ретельно мити овочі, фрукти, принесені з підвалів і боротися з гризунами у будинку та у прибудинкових будівлях.