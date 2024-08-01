На Львівщині за 6 місяцівцього року зафіксували вже п'ять випадків лептоспірозу

У реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні уже четверту добу перебуває 45-річний мешканець Городка, у якого діагностували лептоспіроз. Захворювання спровокувало у пацієнта важку пневмонію, у нього відмовили нирки. Він вже четверту добу у реанімації.

Пацієнт розповів лікарям, що хворіє приблизно тиждень. Спершу піднялася температура, боліла голова. Він збивав температуру медикаментами й по медичну допомогу не звертався. Та згодом дружина помітила, що він пожовтів, з’явився також біль у литках, сильний біль голови. Окрім цього, у нього відмовили нирки.

Чоловіка госпіталізували до інфекційної лікарні 28 липня, а вже наступного дня перевели у реанімацію. Організм пацієнта, як повідомила ZAXID.NET лікарка-інфекціоністка Каріна Калайдіна, добре відреагував на розпочате лікування. Він ще не одужав, але вже є позитивна динаміка. За її словами, у пацієнта – класичний лептоспіроз.

Хворий точно не знає, де міг заразитися лептоспірозом. Він працює водієм і їздить по всій Україні. Приблизно за півтора тижня до захворювання він був на Івано-Франківщині і там скупався у місцевій річці, назву якої не пам’ятає. У нього у цей час була рана на нозі. Тож, найімовірніше, заразився під час купання. Наразі він залишається у реанімації. Коли його стан остаточно поліпшиться, пацієнт продовжить лікування у відділенні.

За даними Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб, на Львівщині за 6 місяців цього року зафіксовано п’ять випадків лептоспірозу: по два випадки у Золочівському і Львівському і один – у Стрийському районах. У 2023 році в області лептоспіроз даігностували у 28 випадках, найбільше – у серпні (9). Торік було два летальних випадки.

Нагадаємо, лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше — гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Захворювання.може спричинити і вживання зараженої їжі .

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюють від легких: головний біль, нудота, біль у литках, почервоніння очей, діарея, висипання, температура може підніматися до 39-40 градусів, до серйозних: ураження нирок, ураження печінки, менінгіт і навіть смерті.

Ати уникнути інфікування, лікарі радять не купатися у заборонених для купання водоймах, під час прибирання у підвалах, господарських приміщеннях, одягати рукавиці, частіше мити руки, ретельно мити овочі, фрукти, принесені з підвалів і боротися з гризунами у будинку та господарстві.