Пацієнт завжди може отримати медичну допомогу, навіть якщо сімейний лікар у відпустці

Серпень – традиційний період літніх відпусток, зокрема, і лікарів. Існує поширений міф, що укладена декларація з сімейним лікарем дає пацієнтам право на його безлімітний час, тому йому можна дзвонити та писати будь-коли, навіть якщо він у відпустці. У МОЗ кажуть, що це не так, і просять не писати і не дзвонити лікарю, коли він на відпочинку. Але як бути, якщо у цей час людині потрібна медична допомога?

«На час відпустки одного лікаря надавач первинної медичної допомоги забезпечує його заміну на іншого. Незалежно від того, чи це державна амбулаторія, приватний центр чи лікар-ФОП. У лікаря, що працює на заміні, пацієнт може розраховувати на весь обсяг послуг, який входить у пакет первинної медичної допомоги»,– кажуть у МОЗ.