Збірна Німеччини планує взяти золото на домашньому Євро

У суботу, 29 червня, чемпіонат Європи повертається до активної фази змагань після невеликої перерви. На континентальній першості стартують ігри за вихід у чвертьфінал турніру.

У першому матчі, який розпочнеться о 19:00 у Берліні, зійдуться Швейцарія та Італія. Обидві команди посіли другі сходинки у своїх групах, набравши 5 і 4 очки відповідно. Швейцарці на шляху до плей-офф здолали угорців (3:1) і розписали дві нічиї – з шотландцями (1:1) та німцями (1:1). Шлях італійців був дещо тернистішим. Підопічні Лучано Спаллетті не без проблем переграли албанців (2:1), поступились іспанцям (0:1) та розійшлись миром з хорватами (1:1), врятувавшись на останній хвилині матчу.

Надійний букмекер FAVBET фаворитом протистояння між Швейцарією та Італією вважає останніх. Коефіцієнт на перемогу чинних чемпіонів Європи становить 2,57. Звитягу швейцарців оцінюють у 3,35, а нічию у 2,93. У матчі не чекають багато голів – стандартний тотал більше 2,5 становить 2,83 бала, тоді як аналогічний тотал менше 2,5 – лише 1,45. Відповідно і шанси на взяття воріт гравцями обох команд не надто великі – перспективи Джанлуки Скамакки і Матео Ретегі у нападі італійців оцінюються у 3,50, а Бреля Емболо і Зекі Амдуні у швейцарців – у 4,50.

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О 22:00 у Дортмунді Німеччина прийматиме Данію. Господарі змагань на груповому етапі феєрично стартували з шотландцями (5:1), здолали угорців (2:0) і ледь не створили сенсацію зі швейцарцями, лише у доданий час врятувавшись від поразки (1:1). Своєю чергою Данія розпочала мировою зі Словенією (1:1), продовжила з Англією (1:1) і завершила з Сербією (0:0).

Експерти з FAVBET віддають беззаперечну перевагу Німеччині (1,68). На успіх Данії дають 5,80, а на нічию – 3,80. Очікується, що перемогу німці здобудуть малою кров’ю – тотал більше 2,5 голів становить 2,08, тотал менше 2,5 – 1,81. Найбільше шансів забити мають Кай Хаверц і Ніклас Фюлькруг (по 2,80) у Німеччини, та Расмус Хьойлунд (4,60) у Данії.

Розклад матчів 29 червня:

19:00. Швейцарія – Італія

22:00. Німеччина – Данія

Де дивитися матчі Євро-2024

Матчі транслюватимуться на медіасервісі Megogo для користувачів з підпискою «Максимальна» та «Спорт», а поєдинок між Німеччиною та Данією буде у вільному доступі на місцевих телеканалах «Суспільного» (в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV).