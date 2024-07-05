Іспанія – один з фаворитів Євро-2024

У п’ятницю, 5 липня, на чемпіонаті Європи розпочинається чергова фаза змагань – стадія чвертьфіналів. У боротьбу вступають збірні, кожну з яких можна вважати реальним претендентом на золото першості.

О 19:00 у Штутгарті Іспанія зійдеться з Німеччиною. На стадії плейоф ці дві найуспішніші збірні в історії чемпіонатів Європи зустрінуться вперше з часів півфіналу ЧС-2010 (іспанці тоді мінімально здолали німців 1:0). Нагадаємо, команда Луїса де ла Фуенте продемонструвала максимальний результат у групі, а в 1/8 фіналу розбила дебютантку Грузію (4:1). Господарі турніру теж вийшли у плейоф з першої сходинки, але зіткнулись з труднощами у матчі з Данією (суперечливі рішення VAR і переривання гри через дощ, град та блискавку). Цікаво, що Іспанія не поступалась Німеччині в офіційних матчах з 1988 року.

Надійний букмекер FAVBET вважає шанси команд практично рівними, з мінімальною перевагою іспанців. На їхню перемогу дають 2,82, тоді як звитягу німців оцінюють у 2,87. Нічия котирується у 3,20. Експерти взяли до уваги той факт, що Іспанія з початку 2023 року пропустила більше ніж один м'яч лише у двох з 18 матчів, тож тотал більше 2,5 встановили на рівні 2,22, тоді як аналогічний тотал менше 2,5 – 1,78.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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Найбільше шансів забити мають Альваро Мората (3,20) та Мікель Оярсабаль (3,50) у іспанців та Кай Хаверц і Ніклас Фюлькруг (обидва по 3,50) у німців. І це попри те, що Фабіан Руїс (5,50) забивав у трьох з останніх чотирьох матчів за збірну Іспанії, а Джамал Мусіала (4,50) відзначався протягом перших 25 хвилин у двох із трьох своїх поєдинків на цьому турнірі.

О 22:00 у Гамбурзі Португалія прийматиме Францію. Команда Роберто Мартінеса підійшла до протистояння з низкою рекордів – цей чвертьфінал стане вже сьомим на Євро, а Діогу Кошта став першим воротарем, який відбив три удари в серії післяматчевих пенальті на чемпіонатах Європи. Попри це гра португальців не виглядає переконливою – доволі посередню Словенію в 1/8 фіналу вдалось пройти лише завдяки серії пенальті. Зрештою, не вражають і підопічні Дідьє Дешама, виглядаючи абсолютно беззубо в атаці – французи спромоглись забити на цьогорічному Євро лише тричі (при чому двічі це були автоголи, а один м’яч реалізували з пенальті).

Фахівці з FAVBET фаворитом протистояння вважають Францію (2,48). На перемогу Португалії дають 3,45, а на нічию – 3,10. Зважаючи на те, що лише в трьох з останніх десяти матчів португальців на Євро забивали обидві команди, на тотал менше 2,5 ставлять 1,58, тоді як на тотал більше 2,5 – 2,50. Експерти вірять, що маска не завадить забити Кіліану Мбаппе (2,30), а Кріштіану Роналду нарешті здолає своє прокляття на цьому турнірі і зможе відзначитись з гри (2,60).

Розклад матчів 5 липня:

19:00. Іспанія – Німеччина

22:00. Португалія – Франція

Де дивитися матчі Євро-2024

Матчі транслюватимуться на медіасервісі Megogo для користувачів з підпискою «Максимальна» та «Спорт», а поєдинок між Францією та Португалією буде у вільному доступі на місцевих телеканалах «Суспільного» (в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV).