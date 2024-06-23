Збірна Німеччини прагне продемонструвати 100%-ий результат на домашньому Євро

У неділю, 23 червня, чемпіонат Європи вийде на фінальне коло групового етапу, стартувавши з матчів у квартеті А. Обидва поєдинки розпочнуться одночасно – о 22:00. У першій грі Німеччина зійдеться зі Швейцарією, а у другій Шотландія змагатиметься з Угорщиною.

Дуель між лідерами групи – Швейцарією та Німеччиною – відбудеться у Франкфурті на арені «Дойче Банк Парк», а обслуговуватиме гру італійська бригада арбітрів на чолі з 48-річним Даніеле Орсато. Німці після двох турів вже гарантували собі участь у плей-офф, здобувши дві перемоги з загальним рахунком 7:1. Швейцарці однією ногою теж в 1/8 фіналу, однак ще одне очко гарантує їм другу сходинку, незалежно від того, як зіграють шотландці та угорці.

Надійний букмекер FAVBET фаворитом матчу вважає підопічних Юліана Нагельсманна. Коефіцієнт на їхню перемогу становить 1,73, тоді як успіх команди Мурата Якіна оцінюють у 5,2. Ймовірність нічиєї – 3,85. Експерти небезпідставно очікують на доволі відкриту гру з великою кількістю голів – в останніх матчах на Євро забивали обидві команди. Коефіцієнт на стандартний тотал більше 2,5 становить 1,89 бала. На аналогічний тотал менше 2,5 – 1,98. Найбільше шансів забити у Нікласа Фюлькруга і Кая Хаверца (коефіцієнт на обох 3,00). Своєю чергою у Швейцарії вірять у гольовий талант Бреля Емболо (4,00).

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У паралельній зустрічі Шотландія зіграє з Угорщиною. Матч відбудеться у Штутгарті, а судитимуть гру аргентинці – головним серед них буде 42-річний Факундо Тельйо. Шотландці після нищівного розгрому від німців (1:5) у першому турі, зуміли зібратись і дали бій швейцарцям (1:1). Натомість угорці програли обидві дуелі, поступившись швейцарцям (1:3) і німцям (0:2). У разі перемоги над командою Стіва Кларка наші географічні сусіди зможуть зачепитись за рятівну третю сходинку.

Невеличку перевагу у дуелі FAVBET дає Угорщині (2,61). Успіх Шотландії оцінюють у 2,67, а нічия котирується у 3,7. Угорці робитимуть ставку на гольове чуття форварда Ференцвароша Барнабаша Варгу (2,8), натомість шотландці сподіватимуться на нападника Саутгемптона Че Адамса (3,1). Цікаво, що Угорщина не змогла зберегти свої ворота «сухими» у жодному з останніх семи матчів.

Розклад матчів 23 червня:

22:00. Група А. Швейцарія – Німеччина

22:00. Група А. Шотландія – Угорщина

Де дивитися матчі Євро-2024

Матчі транслюватимуться на медіасервісі Megogo для користувачів з підпискою «Максимальна» та «Спорт», а поєдинок між Шотландією та Угорщиною буде у вільному доступі на місцевих телеканалах «Суспільного» (в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV).