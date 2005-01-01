На «Євробачення-2018» обрали чотирьох ведучих

Ведучими Євробачення-2018 будуть Філомена Каутела, Сільвія Альберто, Даніела Руа та Катаріна Фуртадо

Ведучими пісенного конкурсу «Євробачення-2018», який відбудеться у столиці Португалії, Лісабоні, стануть Філомена Каутела, Сільвія Альберто, Даніела Руа та Катаріна Фуртадо. Про це повідомлено на офіційному сайті конкурсу.

Зазначимо, 33-річна Філомена Каутела є театральною та кіноактрисою, ведучою вечірнього телешоу. 36-річна Сільвіа Альберто - журналістка, шоувумен. 34-річна Даніела Руа – актриса, родом зі США, яка в п'ятирічному віці разом з родиною переїхала до Португалії. Проте тепер вона живе і працює в Нью-Йорку. 45-річна Катаріна Фуртадо - актриса і телеведуча, відома також своєю активною боротьбою за права жінок.

Як відомо, конкурс «Євробачення-2018» відбуватиметься у столиці Португалії Лісабоні 8, 10 і 12 травня.

Півфінали національного відбору України на «Євробачення-2018» заплановані на 10 і 17 лютого, а фінал – на 24 лютого. Народного онлайн-голосування на відборі не буде.

Нагадаємо, нещодавно Португалія презентувала логотип та девіз цьогорічного конкурсу.