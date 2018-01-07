Померла французька співачка Франс Галль

КультураК. С., 7 січня6660

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Померла французька співачка Франс Галль

Відома французька співачка Франс Галль померла 7 січня у 70 років, повідомляє Le Figaro.

Як повідомило видання, причиною смерті стало інфекційне захворювання. В середині грудня Галль була госпіталізована.

Ізабель Галль (справжнє ім'я) народилася 9 жовтня 1947 року в Парижі. Її батько, Роберт Галль, співак і автор, писав пісні Едіт Піаф і Шарлю Азнавуру.

Галль починаючи з 1963 року випустила кілька хітів, у 1965 році перемогла на конкурсі «Євробачення».

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