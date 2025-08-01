Закарпатець, підробивши документи, став власником 2 га землі на полонині Драгобрат

Правоохоронці оголосили підозру мешканцю Тячева, який підробивши документи, став власником 2 га землі на полонині Драгобрат. Шахраєві загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 1 серпня, підозрюваний у змові зі спільником підробив державні акти на землю, площею 1,93 га і вартістю 12,5 млн грн.

Підозрюваному загрожує до 8 років тюрми. Фото поліції

«Також він забезпечив виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж ділянок у натурі, після чого документи подали для державної реєстрації права власності. Жодного рішення про виділення цих земель Ясінянською селищною радою не ухвалювалося», – зазначили правоохоронці.

Суд взяв підозрюваного під варту з можливістю внести заставу. За пособництво у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, пособництво у підробленні офіційного документа та використання завчасно підроблених документів (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України) закарпатцю загрожує до 8 років позбавлення волі.