Суд повернув землю НПП «Синевир»

Правоохоронці оголосили підозру екскерівнику територіального підрозділу Головного управління Держземагентства в Закарпатській області, який зареєстрував за Синевирською сільрадою 36,5 га землі Національного природного парку «Синевир».

Як повідомили у поліції Закарпатської області 31 липня, посадовець неналежно перевірив технічну документацію і зареєстрував у Державному земельному кадастрі земельні ділянки заповідника як сільськогосподарські угіддя.

«Надалі, на підставі внесених недостовірних відомостей, земельні ділянки зареєстрували за сільською радою, що призвело до їх вибуття з користування НПП “Синевир”. Орієнтовна вартість збитків сягнула понад 45 млн грн», – зазначили правоохоронці.

Посадовцю оголосили підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

В Офісі генпрокурора повідомили, що звернулися до суду для повернення заповідних земель нацпарку «Синевир». Суд погодився із доводами прокуратури та задовольнив позов у повному обсязі.