Інцидент стався у селі Нижня Апша Тячівського району

Правоохоронці оголосили підозру державній кадастровій реєстраторці, яка незаконно зареєструвала за місцевими мешканцями Тячівщини п’ять земельних ділянок на підставі фіктивних документів. Посадовиці загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 30 липня, йдеться про аферу у селі Нижня Апша, яке до 2004 року називалося Дібровою. Підозрювана, на підставі підроблених виписок з рішення сесії Дібрівської сільради, зареєструвала за місцевими мешканцями майже 5 га земель на території Нижньоапшанської сільської ради.

«Фігурантка проігнорувала, що надані їй витяги рішення сільради містили низку грубих порушень, в тому числі були відсутні обов’язкові реквізити. Попри це вона незаконно зареєструвала право власності за заявниками. Загальна сума збитків, заподіяних незаконним вибуттям цих сільськогосподарських земель із комунальної власності, складає понад 860 тис. грн», – зазначили правоохоронці.

За зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та підробку офіційних документів (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України) державній реєстраторці загрожує до 6 років позбавлення волі. Інших причетних до злочину встановлюють.