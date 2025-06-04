Дітей доставили до медзакладу, їх влаштують до дитбудинку

У Міжгір’ї поліція вилучила з родини трьох малолітніх дітей, які потерпали від домашнього насильства. Їхнім батькам загрожує кримінальна відповідальність.

Про насильство над своїми сестрами та братом у фейсбуці написала Руслана Годованець, яка працює в Чехії та допомагає родині, що залишилася на Закарпатті. За словами дівчини, її батьки часто вживають алкоголь та б’ють дітей.

«Діти збалансовано не харчуються, завжди брудні та у 7 років не знають ні букв, ні рахувати. Наші органи опіки були там декілька разів, але, на жаль, ніяких дій не роблять», – додала Руслана Годованець, оприлюднивши фото сестри з пораненим обличчям.

Після допису закарпатки, до будинку її родини навідалися правоохоронці. Як повідомили у поліції Закарпатської області 4 червня, батьків застали у стані алкогольного сп’яніння.

«Троє діток, віком 5 та 12 років, були недоглянуті та з явними тілесними ушкодженнями. Умови, в яких вони зростали, є неналежними та небезпечними для життя і здоров’я. Прийняли рішення негайно вилучити з сім’ї малолітніх», – зазначили правоохоронці.

Дітей доставили до медзакладу, їх влаштують до дитячого будинку. Після розслідування усіх обставин батькам може загрожувати кримінальна відповідальність.