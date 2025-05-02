Інцидент стався у селі Білки Хустського району

У селі Білки Хустського району визволили з неволі закарпатку, прикуту чоловіком залізним ланцюгом до меблів. Підозрюваному загрожує до 5 років ув’язнення.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 2 травня, інформація про те, що 70-річний місцевий мешканець незаконно позбавив волі свою дружину, надійшла до поліцейської офіцерки Білківської громади. На місце події виїхала слідчо-оперативна група і, оглянувши помешкання родини, у літній кухні виявила прикутою залізним ланцюгом до меблів 68-річну дружину власника будинку.

«Під час спілкування із потерпілою зʼясувалося, що 70-річний чоловік позбавив її волі ще майже 2 тижні тому. Поліцейські одразу ж звільнили жінку з неволі, надали їй першу допомогу та задокументували дану подію», – зазначили правоохоронці.

Слідчі Хустського районного управління поліції повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає до 5 років ув’язнення.