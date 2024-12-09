Надія Чешок не визнала своєї вини, зазначивши, що це невістка провокує її на конфлікти

Воловецький районний суд визнав уродженку села Котельниця Надію Чешок винною у домашньому насильстві. За постійні образи своєї невістки раніше судимій закарпатці призначили два роки обмеження волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 3 грудня, у червні 2024 року Надія Чешок у стані алкогольного сп’яніння ображала нецензурними словами свою невістку, за що отримала 340 грн штрафу. Через місяць за психологічне насильство обвинувачену знову оштрафували – на 680 грн. У жовтні 2024 року потерпіла вкотре подала до суду на свою свекруху.

Під час розгляду справи Надія Чешок не визнала своєї вини, зазначивши, що це невістка провокує її на конфлікти. Остання пояснила, що свекруха зловживає спиртними напоями, після чого вчиняє сварки, ображає нецензурними словами і виганяє її з будинку. Така поведінка обвинуваченої викликає у неї побоювання за свою безпеку, спричиняє емоційні хвилювання та завдає шкоди її психічному здоров’ю.

Суд врахував, що Надію Чешок вжи судили за домашнє насильство, вона ніде не працює і не є пенсіонеркою. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Суха визнала закарпатку винною у домашньому насильстві і призначила їй два роки обмеження волі. На вирок можуть подати апеляцію.