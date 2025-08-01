Мешканці села Ужок перекрили дорогу у п'ятницю, 1 серпня

У п’ятницю, 1 серпня, мешканці села Ужок Ужгородського району перекрили дорогу, протестуючи проти закриття місцевої школи. Голова громади Іван Мандрик зазначив, що в закладі в дев’яти класах навчається всього 39 учнів і їх з 1 вересня будуть підвозити до школи в сусідньому селі на автобусі.

Відео з села Ужок Ставненської громади оприлюднив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола. На ньому видно, як близько десяти жінок безперервно рухаються по пішохідному переході, не даючи проїзду автомобілям.

«Мешканці села вийшли на акцію протесту, перекривши дорогу. Причина – рішення про закриття місцевої школи, яке викликало обурення громади. Люди вимагають скасування цього рішення, адже для багатьох учнів це означає щоденні складні поїздки в інші населені пункти», – написав Глагола у телеграмі.

У коментарі ZAXID.NET голова Ставненської громади Іван Мандрик пояснив, що Ужоцька гімназія є філією Волосянківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів. У гімназії працюють 17 педагогів, які навчають 39 учнів.

«У школі два роки підряд нема перших класів. Згідно з законодавством, ми маємо право перенести навчальний процес до більш інфраструктурної школи, де є потужне укриття, просторіші класи, нові вбиральні і спортзал», – зазначив Іван Мандрик.

Школа у Волосянці розташована за 4 км від своєї філії в Ужку і розрахована на 600 учнів. Наразі в ній навчаються 170 школярів. За слова Івана Мандрика, громада повністю забезпечена шкільними автобусами і з 1 вересня учнів Ужоцької гімназії зможуть ними довозити до нової школи у сусідньому селі.