Часткова реконструкція будинку культури у Кам'янському обійдеться у понад 8 млн грн

Кам’янська сільська рада Берегівського району уклала угоду з підрядником – «Спецбудсервіс-М» на часткову реконструкцію будинку культури, вартістю 8,1 млн грн. За даними розслідувачів NGL.media, вартість окремих матеріалів для ремонту завищена вдвічі.

Закупівлю проводили без використання системи Prozorro, а договір зі «Спецбудсервіс-М» уклали 17 березня. До того сільрада зробила дві невдалі спроби провести тендер через відкриті торги. Спершу ПП «Спецбудсервіс-М» відмовили через відсутність необхідних документів, а повторний аукціон не прийшов жоден учасник.

Відремонтувати будинок культури у селі Кам’янське мають до 31 грудня 2026 року. За 8,1 млн грн підрядник має замінити вікна і двері, влаштувати теплоізоляцію, відштукатурити фасад тощо. Проаналізувавши кошторис, журналісти встановили, що реконструкція обійдеться місцевому бюджету у майже 620 тис. грн дорожче через завищену вартість окремих матеріалів.

Зокрема, за встановлення металопластикових дверей можуть переплатити 148 тис. грн. Їх закупляють за ціною 9,5 тис. грн/м2 при ринковій вартості 4,7 тис. грн/м2. Переплата за вікна сягне 271 тис. грн, їх купуватимуть за 9,3 тис. грн/м2 при ринковій ціні 5 тис. грн/м2. Ще 106 тис. грн переплатять за дисперсію ПВА (братимуть за 283 грн/кг замість 150 грн/кг) та 41 тис. грн – за шпаклівку (27 грн/кг замість 18 грн/кг).

За словами заступниці сільського голови Мар’яни Станинець, сільрада не аналізувала запропоновані підрядником ціни, але у разі підтвердження фактів завищення вартості матеріалів договір зі «Спецбудсервіс-М» розірвуть.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, підприємство «Спецбудсервіс-М» зареєстроване у Мукачеві у 2018 році місцевим бізнесменом Михайлом Зубакою. У 2015 році його, як керівника ДП «Мукачівспецбуд», визнали винним в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Він підписав акти виконаних робіт, не звіривши їх з фактичними роботами, під час ремонту однієї з вулиць у Хусті. Це спричинило зайві відрахування з бюджету на 177 тис. грн.

У вересні 2024 року року суд визнав Михайла Зубаку банкрутом, а пізніше звільнив від 230 тис. грн боргів.