Відтепер проводити трансплантації органів будуть не у 42, а у 44 лікарнях країни. У п’ятницю, 26 травня, уряд прийняв відповідну постанову та додав до переліку лікарню св. Мартина на Закарпатті, повідомило МОЗ України.

«Розширення переліку медзакладів, які можуть проводити трансплантацію попри повномасштабну війну та неможливість використовувати медичну авіацію – головна ознака того, що система трансплантації в країні активно розвивається», – сказано у повідомленні. Крім закарпатської лікарні, до переліку додалася також Центральна міська клінічна лікарня Сум.

Щороку трансплантацій органів в Україні проводять дедалі більше. За 2022 рік лікарі провели на 22% більше пересадок органів (384 трансплантації), ніж за 2021 рік (313 трансплантацій). А від початку 2023 року до кінця травня проведено вже понад 53% від загального обсягу трансплантацій, що відбулися у 2022 році.

Постанова уряду також передбачає, що невдовзі (з 1 січня 2024) операції з трансплантації оплачуватимуться НСЗУ в рамках Програми медичних гарантій, зараз їх проводять в рамках пілотного проекту МОЗ щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.