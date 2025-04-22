Сім'я Поліщуків житиме у Камʼянській громаді

Родина Поліщуків з Дніпропетровської області, що виховує 8 дітей, житиме у Камʼянській громаді на Закарпатті. Тут для дитячого будинку сімейного типу за понад 23 млн грн звели двоповерхову оселю.

Як повідомив голова Закарпатської ОДА Мирослав Білецький 22 квітня, раніше сім’я Поліщуків виховувала трьох дітей. Ще 5 рідних братів і сестер доєдналися до дитячого будинку сімейного типу, повернувшись з Туреччини, де перебували з початку повномасштабного вторгнення РФ.

«Новий двоповерховий будинок звели за ініціативи першої леді Олени Зеленської, кошти обласного бюджету, за підтримки гуманітарної організації “Людина у скруті” (Словацька Республіка) та інших міжнародних партнерів. Це сучасне та комфортне житло, облаштоване за всіма вимогами безбарʼєрного середовища», – написав Мирослав Білецький у Facebook.

Для реалізації проєкту з обласного бюджету виділили понад 17 млн грн, ГО «Людина у скруті» передала 3,5 млн грн, а громада – 3,2 млн грн. Інші партнери доєдналися, забезпечивши меблі та техніку.