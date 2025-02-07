Субсидія на оренду житла ВПО призначається на шість місяців

Сім’я вимушених переселенців, що мешкає на Закарпатті, щомісяця отримуватиме від держави 4,7 тис. грн субсидії. Про це повідомили у Мінсоцполітики 6 лютого, зауваживши, що це перша родина ВПО, яка отримала субсидію на оренду житла.

Щоб оформити субсидію, необхідно укласти офіційний договір оренди. При цьому власнику житла держава компенсуватиме податки. Для орендодавця із Закарпаття це склало 2,3 тис. грн.

«Родини ВПО можуть оформити субсидію на оренду житла незалежно від часу, коли вони набули такий статус – після 2022, чи після 2014 року. Субсидія на оренду – повністю цифровий інструмент. Подати всі документи на призначення субсидії можна онлайн», – зазначили в Мінсоцполітики.

Нагадаємо, прийом документів для призначення субсидії вимушеним переселенцям на оренду житла розпочався 29 січня. Субсидія на оренду житла ВПО призначається на шість місяців, але не більше двох шестимісячних строків поспіль до закінчення строку реалізації експериментального проєкту.

Сім’ї внутрішніх переселенців можуть одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги. Що треба знати про субсидію на оренду житла для ВПО: критерії, сума, документи, читайте ТУТ.