На окупованих територіях Запорізької області росіяни погрожують батькам школярів, які відмовляються віддавати на навчання дітей у школи за російською програмою. Зокрема, таких батьків погрожують позбавити батьківських прав. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Новий навчальний рік на окупованих територіях Запорізької області росіяни планують розпочати з 1 вересня. У Пологівському районі окупанти примушують батьків відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садочків, які працюють за російською навчальною програмою. В них викладають вчителі та вихователі, які приїхали з РФ.

«У випадку незгоди батьків окупаційна адміністрація погрожує вилучати дітей із сімей та оформлювати їх до інтернатів. Самих батьків обіцяють карати адміністративними заходами – чоловіків направляти до "армії ДНР", жінок на комунальні роботи пов’язані з прибиранням міста», – повідомили у ГУР.

Заступниця директора департаменту освіти і науки Запорізької ОВА Олена Сороченко у коментарі ZAXID.NET повідомила, що в області зафіксовані випадки, коли керівники та педагогічні працівників навчальних закладів перейшли на бік окупантів, однак більшість таки відмовились від співпраці з ними. Через це Росія має намір відправляти своїх вчителів на окуповані території.

«Для того, щоб із 1 вересня заклади освіти на окупованих територіях запрацювали за російською програмою, окупаційна влада готує російських вчителів, які будуть приїжджати і викладати», – розповіла Олена Сороченко.

Вона також підтверджує інформацію розвідки про погрози окупантів батькам школярів. За її словами, такі випадки зафіксували у Берестівській та Андріївській громадах, а також у Мелітопольському районі.

«Фіксуємо факти погроз, що якщо діти з 1 вересня не підуть навчатися в заклади освіти за російськими програмами, то батьків будуть позбавляти батьківських прав, а дітей забирати в інтернати», – додала Сороченко.

Зазначимо, що за даними української розвідки, росіяни планують​ організувати псевдореферендуми про створення так званих республік у Запорізькій та Херсонській областях 11 вересня.