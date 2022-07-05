На тимчасово окупованих територіях окупанти насаджують навчання російською мовою

Російські воєнні злочинці на окупованих територіях примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, а у випадку відмови погрожують позбавляти батьківських прав. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України у вівторок, 5 липня.

Як розповіли у відомстві, в Пологівському районі Запорізької області окупаційна влада примушує громадян України відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садочків, які працюють за російською навчальною програмою. В них викладають вчителі та вихователі, які приїхали з Росії.

У випадку незгоди батьків окупаційна адміністрація погрожує забирати дітей із сімей та оформлювати їх до інтернатів. Самих батьків обіцяють карати адміністративними заходами – чоловіків направляти до «армії «ДНР»», а жінок на комунальні роботи пов’язані з прибиранням міста.

Зазначимо, що раніше стало відомо, що в окупованих Мелітополі та Бердянську Запорізької області більшість працівників місцевих шкіл відмовилися від співпраці з окупантами.

Крім того, окупаційна адміністрація Херсона провела збори директорів місцевих шкіл, на яких висунула вимогу з 1 вересня розпочати навчальний процес за російськими освітніми програмами. Однак, із близько 60 присутніх директорів шкіл пропозицію прийняли лише двоє.