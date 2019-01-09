«Нафтогаз» подав новий позов проти «Газпрому»

Компанія вимагає компенсації за втрати у вартості української ГТС після будівництва Росією обхідних потоків

ЕкономікаАндрій Стець, 9 січня17453

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«Нафтогаз» подав новий позов проти «Газпрому»
фото з відкритих джерел
Андрій Коболєв уточнив, що позов поданий до Стокгольмського суду

НАК «Нафтогаз України» подала новий позов проти російського газового монополіста «Газпрому». Про заявив голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв це він сказав в ефірі 5 каналу в середу, 9 січня.

Коболєв уточнив, що позов поданий до Стокгольмського суду.

«Нафтогаз подав до суду проти «Газпрому» новий позов на 12 млрд доларів. Головна підстава цього позову - втрата вартості нашої ГТС через те, що «Газпром» побудує обхідні потоки і не виконає своїх зобов'язань перед Нафтогазом як власником контракту», - сказав Коболєв.

За його словами, це надасть можливість Україні компенсувати збитки від обходу транзиту російського газу.

«Тому що ми говоримо російським колегам: якщо ви будуєте і не хочете транспортувати - компенсуйте», - додав голова «Нафтогазу».

До слова, станом на листопад 2018 року вартість української газотранспортної системи була оцінена приблизно у 14 млрд доларів.

Зазначимо, що раніше стало відомо про те, що «Нафтогаз» стягнув з «Газпрому» 22 млн доларів пені за боргом, згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу.

Наприкінці лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний суд задовольнив вимоги Нафтогазу, зобов'язавши Газпром виплатити українській компанії 4,63 млрд доларів за недопоставку газу за транзитним договором. З урахуванням боргу української сторони за поставлений газ близько 2,1 млрд доларів російська компанія залишилася винна 2,56 млрд доларів.

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