Коли ми залишаємося на самоті, іншими словами можна сказати «наодинці», але виникають сумніви, як це слово пишеться – разом чи окремо.

«Наодинці» є прислівником, і він пишеться разом.

Словник української мови дає визначення цьому прислівнику:

1. Сам на сам, удвох без свідків.

Наталка більше мовчала і навіть наодинці з Даркою не згадувала про Циганюка (Ірина Вільде).

2. На самоті, самітно, без інших.

Вона могла наодинці виплакати все, чим наболіло її серце (Олесь Гончар).

