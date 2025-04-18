Нападу подагри на свята можна уникнути. якщо дотримуватися певних правил

Подагра є захворюванням запальної природи, яке викликає періодичне запалення в суглобах великого пальця ноги, стопи, гомілковостопних суглобах, колінах, зап'ястях або кистях. Святкові застілля з ситними стравами та алкоголем можуть спровокувати напад подагри. Гастроентеролог-дієтолог Олег Швець поділився порадами, як і Великдень у колі рідних відсвяткувати, і смачних страв спробувати, і нападу подагри уникнути.

«Зв'язок подагри зі святковим столом не дуже добре вивчений. Але ще з часів Стародавнього Риму було помічено, що вживання надмірної кількості алкоголю та їжі з високим вмістом природних сполук, які називаються пуринами, провокує напади подагри у деяких людей», – каже лікар.

Подагра і пурини

Пурини є важливими будівельними блоками ДНК. Вони містяться у всіх клітинах людини, а також у багатьох продуктах та напоях. Коли організм переробляє пурини, він створює побічний продукт — сечову кислоту, яка потрапляє в кров.

«Якщо сечової кислоти утворюється небагато, нирки виводять її з організму з сечею. А коли сечової кислоти виробляється забагато, або якщо нирки не виводять її в достатній кількості, вона накопичується в крові та може утворювати голкоподібні кристали. Іноді ці кристали осідають у суглобах, викликаючи набряк, скутість і сильний біль. Це і є подагра. Напад виникає раптово, і один напад збільшує ризик виникнення наступних», – пояснює гастроентеролог.

У яких продуктах багато пуринів?

Харчування, багате на пурини, сприяє розвитку подагри. До продуктів, що мають високий вміст пуринів, належать червоне м'ясо (зокрема, м'ясо дичини), органи тварин, бобові, морепродукти та деякі види птиці.

«На святковому столі це може бути ростбіф, грудинка, відбивні з баранини або свинини, телятина, куряча печінка або індичка, тріска, форель, пікша або страва з анчоусами, гребінцями, устрицями, мідіями, лобстерами, креветками чи крабами, або страви з квасолі, сочевичний суп чи арахіс», – каже Олег Швець.

Алкоголь також може зашкодити. Деякі алкогольні напої (особливо пиво) містять пурини, а всі алкогольні напої знижують здатність нирок виводити сечову кислоту з крові. Кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози – поширений підсолоджувач у газованих напоях, деяких фруктових соках, морозиві та багатьох хлібобулочних виробах (як печиво та тістечка) також містить пурини.

Інші фактори, які сприяють розвитку подагри

Споживання продуктів, багатих на пурини, – це не єдиний фактор ризику подагри. Ймовірність розвитку подагри також підвищують: чоловіча стать (хоча жінки також можуть захворіти на подагру, як правило, після менопаузи), наявність подагри в сімейному анамнезі, серцеві захворювання, високий кров'яний тиск, ожиріння або проблеми з нирками, прийом діуретиків, зневоднення організму.

Як уникнути нападу подагри?

Рослинної дієти та обмеження продуктів та напоїв, багатих на пурини, варто дотримуватися навіть під час свят. «Однак не позбавляйте себе насолоди від куштування улюблених страв, що містять пурини. Головне – не зловживайте та не їжте їх часто, а алкоголь вживайте лише в помірних кількостях», – радить лікар.

За його словами, також слід позбуватися інших факторів ризику подагри: зайвої ваги, контролювати артеріальний тиск, розв’язати проблеми з серцем і нирками, а також дотримуватися водного режиму, щоб допомогти ниркам виводити сечову кислоту з крові.

Якщо подагра вже розвинулася чи виникло її загострення, лікар може призначити препарат, який знижує рівень сечової кислоти. Ліки в поєднанні зі здоровим харчуванням і способом життя, каже гастроентеролог, допоможуть уникнути нападів подагри.