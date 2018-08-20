Нардеп від БПП підтвердив купівлю «Донбасенерго» Олександра Януковича

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У понеділок, 20 серпня, народний депутат Верховної Ради від БПП Максим Єфімов підтвердив купівлю компанії «Донбасенерго».

Про це Максим Єфімов повідомив в інтерв’ю «Економічній правді». Нардеп розповів, що в цілому домовленість вже досягнута, хоча формальні процедури про входження до складу акціонерів ще не виконані.

Нагадаємо, що 12 липня Олександр Янукович втратив контрольний пакет акцій «Донбасенерго», продавши його депутату Верховної Ради Максиму Єфімову. Попередньо цей пакет був оформлений на ПрАТ «Енергоінвест холдинг», власниками якого є Андреас Церні (Греція) та Роберт Бенш (США). За інформацією ЗМІ вони були номіналами, які представляли Олександра Януковича, який саме в той момент відчував максимальні проблеми зі збереженням контролю над своєю власністю в Україні.