Наступного року на кільцевій дорозі Львова збудують новий з’їзд

У 2018 році збудують новий з’їзд на кільцевій дорозі Львова

Держагентство автомобільних доріг України наступного року планує побудувати новий з’їзд із об’їзної дороги Львова, щоб ліквідувати аварійно небезпечну ділянку. Про це повідомила прес-служба Держагенства.

Йдеться про ділянку кільцевої дороги, де перетинаються дороги М-06 Київ-Чоп та дороги М-09 Львів – Тернопіль.

«Наразі в цьому місці регулярно виникають великі затори. Водіям доводиться чекати 15-20 хвилин для здійснення лівого повороту – з боку Тернополя у напрямку Чопа та Шегинів. З огляду на складний рух на цьому перехресті, там часто виникають ДТП», – зазначено у повідомленні «Укравтодору».

У 2018 році збудують новий з’їзд на кільцевій дорозі Львова. Натисніть для збільшення

Очікується, що влаштування нового з’їзду на існуючій в цьому місці розв’язці дозволить ліквідувати це аварійно небезпечне місце, а водіям здійснювати безпечні маневри без лівого повороту.

Влаштування з’їзду має зменшити аварійність. Ілюстрація «Укравтодору»