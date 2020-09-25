Міністерство соціальної політики склало й опублікувало інформаційний календар підвищень пенсій, які відбудуться наступного року за результатами рішень уряду.

Загалом підвищення пенсій у 2021 році отримають близько 10 мільйонів пенсіонерів. Це відбудеться у п’ять етапів для різних категорій, повідомив у п’ятницю, 25 вересня «Урядовий портал».

Як запевнили в Міністерстві соціальної політики, найбільш захищеними будуть пенсіонери, які мають повний страховий стаж. Так, у людей, старших за 65 років зі стажем 30 років (жінки) та 35 років (чоловіки), мінімальна пенсійна виплата протягом 2021 року зросте на 500 гривень, і вони будуть отримувати не менше 2600 гривень.

Також продовжиться програма доплат для пенсіонерів старших за 80 років, що мають страховий стаж 20/25 років, та розпочнеться програма для пенсіонерів старших за 75 років з повним стажем.

У календарі, опублікованому Міністерством соціальної політики, відображені дати індексації пенсій та перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам. Для його перегляду натисніть на зображення.