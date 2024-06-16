Мальований фільм «Кріпачка», події якого розгортаються на межі 19-20 сторіч, розповідає історію забороненого кохання. В українському прокаті картина з’явиться з 11 липня, персонажі стрічки заговорять голосами акторок театру та кіно Наталки Денисенко й Наталі Сумської, а також голосом Віталія Гордієнка, актора театру та кіно, засновника популярного YouTube-каналу «Загін кіноманів».

«Кріпачка» (Chlopy) виконана в незвичному для глядача форматі мальованої анімації, картина поєднує у собі одразу два мистецьких напрямки – кіно та образотворче мистецтво. У національному прокаті стрічка зʼявиться з 11 липня 2024 року.

Події стрічки відбуваються польському селі Липці на межі 19-20 сторіч. За сюжетом красуня Ягна виходить заміж за багатого вдівця Борину. Проте, юність та невимовна жага до справжніх почуттів перемагає і дівчина знаходить втіху в синові чоловіка Антеку. Викриття забороненого кохання розпалює справжню ворожнечу та зневагу до юначки. Чи вдасться жінці дати гідну відсіч кривдникам та вибороти власний шлях до щастя?

Головні герої фільму заговорили українською завдяки голосам зіркових акторів: Наталки Денисенко (Ягна), Наталі Сумської (матір Ягни) та Віталія Гордієнка (Матеуш). Режисеркою дубляжу виступила Людмила Петриченко. Глядачі також почують голоси Олександра Ігнатуші, Юлії Перинчук, Вʼячеслава Хостікоєва, Олени Узлюк та багатьох інших, загалом долучилося близько 30 акторів.



«Дуже цікаво було працювати над цим фільмом, тому що, по-перше, це ж незвичайний формат, це мальована анімація. Спочатку, звичайно, коли я дивилася, мене це трошки вибивало, але потім, через декілька хвилин дублювання, мені так це сподобалось, це настільки незвично і цікаво! Ти сприймаєш це не просто як фільм, а дійсно як... як картину, як мистецтво. Це дуже, дуже незвичний ефект, навіть заради цієї картинки я раджу всім сходити і подивитися це кіно!», – поділилася досвідом роботи над дубляжем головної героїні Ягни акторка Наталка Денисенко.



«У новій напів кіно, напів анімації йдеться про вічне – що важливіше: кохання чи земля, обов’язок чи маєтності? Це незвичайне художнє зображення, де ніби грають актори, а ніби й мальований фільм, і саме це й приваблює. Сюжет доволі насичений, яскраві костюми, пристрасна гра акторів – усе це, думаю, і є головним мотивом піти переглянути фільм. Хтось пізнає себе, хтось замислиться про сенси у ключовий момент життя!», – розповідає Наталя Сумська.



Особливість стрічки полягає в тому, що незважаючи на формат анімації, усіх персонажів у «Кріпачці» грають актори. Кадри з натурних екшн-зйомок ставали матеріалом для художників-аніматорів. До роботи над стрічкою долучилося близько 100 митців з 4 країн.

Нагадаємо, у такій же техніці було знято відомий фільм «З любов’ю, Вінсент», перший у світі фільм, повністю складений з картин. Його автори написали олійними фарбами понад 65 тис кадрів. Над фільмом працювало 125 художників з 19 країн. Зокрема у його створенні взяли участь 13 українських художників. І серед них – троє львів’ян. У «Кріпачки» – ті ж режисери: Доротея Кобєля та Г'ю Велчмен. Світова прем’єра відбулась на кінофестивалі у Торонто, українська днями відбудеться на «Миколайчук Open».