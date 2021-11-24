НБУ випустив пам'ятну монету на честь Гарнізонного храму у Львові
Пам'ятну монету «Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла» введуть в обіг до річниці відновлення його роботи
1 грудня Національний банк України вводить в обіг пам'ятну монету «Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла», присвячену львівському храму. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Монета номіналом 5 гривень виготовлена з нейзильберу, її вага становить 16,5 г, діаметр – 35 мм. Пам'ятну монету «Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла» випустять тиражем у 35 тис. штук, її ціна наразі не повідомляється.
На аверсі монети зображений малий Державний Герб України, під яким напис «Україна», фрагмент інтер'єру центрального нефу храму, а також номінал монети, рік карбування і логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.
На реверсі монети зображений фасад храму, лев та написи «Львів» і «Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла».
6 грудня 2021 року виповниться 10 років, відколи Гарнізонний храм Львова відновив свою роботу. Як інформував ZAXID.NET, у храмі закінчують 6-річну реставрацію фресок.