У грудні Гарнізонний храм Львова відзначає 10 років відновлення діяльності

1 грудня Національний банк України вводить в обіг пам'ятну монету «Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла», присвячену львівському храму. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Монета номіналом 5 гривень виготовлена з нейзильберу, її вага становить 16,5 г, діаметр – 35 мм. Пам'ятну монету «Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла» випустять тиражем у 35 тис. штук, її ціна наразі не повідомляється.

На аверсі монети зображений малий Державний Герб України, під яким напис «Україна», фрагмент інтер'єру центрального нефу храму, а також номінал монети, рік карбування і логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

На реверсі монети зображений фасад храму, лев та написи «Львів» і «Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла».

6 грудня 2021 року виповниться 10 років, відколи Гарнізонний храм Львова відновив свою роботу. Як інформував ZAXID.NET, у храмі закінчують 6-річну реставрацію фресок.