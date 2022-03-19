Українці в Польщі зможуть обміняти готівкову гривню на злоті вже із середини наступного тижня в рамках програми, яку запускає Національний банк цієї країни, повідомила агенція Reuters.

У зв'язку зі значним напливом біженців з території України, які прибувають до Польщі з гривнями в готівковій формі, Національний банк Польщі проводить інтенсивну підготовку, що дозволить конвертувати гривні в злоті. З цією метою банківський регулятор співпрацює з найбільшим банком Польщі – PKO Bank Polski, аби дозволити майже двом мільйонам біженців з України обмінювати гривні.

Купюри номіналом 100, 200, 500 і 1000 гривень обмінюватимуться на загальну суму 10 тис. грн на людину у відділеннях PKO Bank Polski. Водночас точна дата, починаючи з якої в українців у Польщі з’явиться більше можливостей обміняти гривні на злоті, невідома.

Як зазначається в публікації, багато біженців зазнають труднощів із покупкою навіть предметів першої необхідності, оскільки їхні заощадження у гривнях неконвертовані у більшості країн Європи, а, отже, у них немає можливості обміняти їх за розумним курсом. Це, своєю чергою, робить їх жертвами несумлінних торговців, які пропонують наднизькі курси обміну.

Водночас багато банків і обмінників досі неохоче приймають гривню, враховуючи її надлишок, викликаний великою кількістю біженців, які прибувають до Польщі, і побоюваннями, що її вартість знизиться.

Також, за інформацією Reuters, Європейський центральний банк працює над створенням фінансового механізму, який дозволить мільйонам українських біженців конвертувати свої заощадження у тверду валюту.